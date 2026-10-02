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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный

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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 
Начислим 139 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196754
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный
8 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный

MikroTik hAP ac2 - новая мощная двухдиапазонная точка доступа с четырехядерным процессором, обеспечивающая одновременное Wi-Fi покрытие как на частоте 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Пять гигабитных Ethernet-портов обеспечивают подключение вашим проводным устройствам, а USB-порт можно использовать для подключения накопителя или модема 4G/LTE. Питание hAP ac2 может осуществляться от блока питания 24 В (в комплекте) через соответствующий разъём или посредством Passive PoE через инжектор PoE. Устройство предварительно настроено производителем, поэтому всё, что необходимо выполнить — это подключить питание, кабель Ethernet и начать пользоваться интернетом, подключаясь к беспроводной сети с SSID MikroTik.



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Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
MikroTik hAP ac2 - новая мощная двухдиапазонная точка доступа с четырехядерным процессором, обеспечивающая одновременное Wi-Fi покрытие как на частоте 2.4 ГГц, так и 5 ГГц. Пять гигабитных Ethernet-портов обеспечивают подключение вашим проводным устройствам, а USB-порт можно использовать для подключения накопителя или модема 4G/LTE. Питание hAP ac2 может осуществляться от блока питания 24 В (в комплекте) через соответствующий разъём или посредством Passive PoE через инжектор PoE. Устройство предварительно настроено производителем, поэтому всё, что необходимо выполнить — это подключить питание, кабель Ethernet и начать пользоваться интернетом, подключаясь к беспроводной сети с SSID MikroTik.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер MikroTik hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) черный - стоимость товара 8670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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