Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX (NWA90AX-EU0102F)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%13 260 руб. 19 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579270
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
750
Описание товара Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX (NWA90AX-EU0102F)
NWA90AX можно легко установить и настроить любым пользователем в небольших отелях, кафе, домашних офисах или бутиках/розничных магазинах. Она поддерживает как локальное управление, так и централизованное управление контроллером Nebula. Простая конфигурация позволяет быстро настроить гостевую/служебную сеть и сразу же начать пользоваться сверхбыстрым Wi-Fi 6.
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NWA90AX можно легко установить и настроить любым пользователем в небольших отелях, кафе, домашних офисах или бутиках/розничных магазинах. Она поддерживает как локальное управление, так и централизованное управление контроллером Nebula. Простая конфигурация позволяет быстро настроить гостевую/служебную сеть и сразу же начать пользоваться сверхбыстрым Wi-Fi 6.
Точка доступа Zyxel NebulaFlex NWA90AX (NWA90AX-EU0102F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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