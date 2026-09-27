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Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ

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Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 1
Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 2
Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 3
Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 1
  • Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 2
  • Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 3
  • Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627237
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х9
Вес, кг.
1.13

Описание товара Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ

Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа D-Link DWL-6610AP с поддержкой PoE предназначена для организации корпоративных беспроводных сетей на предприятиях любого масштаба. DWL-6610AP поддерживает новейший стандарт беспроводной связи 802.11ac и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Данная точка доступа легко устанавливается на потолке или стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна. Модель DWL-6610AP/B выполнена в корпусе класса Plenum.

Отзывы о товаре Точка доступа D-Link DWL-6610AP/RU/B1A PROJ




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
нет
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа D-Link DWL-6610AP с поддержкой PoE предназначена для организации корпоративных беспроводных сетей на предприятиях любого масштаба. DWL-6610AP поддерживает новейший стандарт беспроводной связи 802.11ac и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности. Данная точка доступа легко устанавливается на потолке или стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна. Модель DWL-6610AP/B выполнена в корпусе класса Plenum.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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