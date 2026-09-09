Top.Mail.Ru
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото 2
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото 2
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
390 руб.  600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229351
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W)

В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.

Отзывы о товаре Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
В дизайне Crown — простота и стиль, а отверстие для шнурка позволяет прикрепить накопитель к Вашему телефону или связке ключей, чтобы он всегда был под рукой. Дизайн устройства предусмотрен таким образом, что колпачок можно прикрепить сзади корпуса (по типу шариковой ручки), что позволяет не потерять его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 8GB Crown White (SB8GBCRW-W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...