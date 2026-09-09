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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black

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Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
640 руб.  770 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black
640 руб. -17%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х11
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black

В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Развернуть
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
В черном корпусе с текстурой шлифованного металла, накопитель Ultima U02 продемонстрирует всем насколько высоко вы цените изящество и утонченный стиль


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Флешка Silicon Power 32Gb Ultima U02 SP032GBUF2U02V1K USB2.0 black - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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