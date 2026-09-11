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Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL)

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Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL) - фото 1
Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL) - фото 1
  • Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
570 руб.  660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501800
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
8

Описание товара Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL)

Smartbuy Crown – флеш-диск с популярным интерфейсом USB 3.0, которым оснащены многие современные цифровые устройства. Вы сможете подсоединить накопитель к стационарному компьютеру, лэптопу, автомагнитоле, телевизору и другой технике. Скорость чтения достигает 130, записи – 10 Мб/сек, чего хватает для повседневных задач. Даже перенос тяжелый файлов будет занимать минимум времени.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Smartbuy Crown – флеш-диск с популярным интерфейсом USB 3.0, которым оснащены многие современные цифровые устройства. Вы сможете подсоединить накопитель к стационарному компьютеру, лэптопу, автомагнитоле, телевизору и другой технике. Скорость чтения достигает 130, записи – 10 Мб/сек, чего хватает для повседневных задач. Даже перенос тяжелый файлов будет занимать минимум времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Crown 8Gb Blue (SB8GBCRW-BL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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