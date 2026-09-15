Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 499341
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
590 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
колпачок
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U185. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 32 Гб
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
колпачок
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U185. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 32 Гб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 32 Гб
Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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