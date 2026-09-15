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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0

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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
колпачок
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0

С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U185. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
колпачок
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
С легкостью храните файлы и обменивайтесь ими с помощью флэш-накопителя Netac U185. Подключается к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB.


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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