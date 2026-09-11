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Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White

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Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 1
Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 2
Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 3
Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 1
  • Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 2
  • Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 3
  • Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
610 руб.  770 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White
610 руб. -21%
770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White

Поверхность UV240P покрыта ионами серебра, которые препятствуют росту микроорганизмов и уменьшают количество потенциально опасных бактерий. Модель UV240P полностью исключает любые волнения, связанные с неудобным колпачком или его утерей. Откидной колпачок легко открывается одним движением пальца и не теряется, поскольку прикреплен к накопителю.

Отзывы о товаре Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Поверхность UV240P покрыта ионами серебра, которые препятствуют росту микроорганизмов и уменьшают количество потенциально опасных бактерий. Модель UV240P полностью исключает любые волнения, связанные с неудобным колпачком или его утерей. Откидной колпачок легко открывается одним движением пальца и не теряется, поскольку прикреплен к накопителю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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