Top.Mail.Ru
Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1, USB Type C
Скорость чтения данных, МБ/с
200
  • Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1
2 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1, USB Type C
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
16

Описание товара Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1

Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1, USB Type C
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Страна производитель
Китай
Описание
Миниатюрный USB-накопитель будет незаменим для владельцев различных компьютеров. Компактный размер и малый вес позволят держать накопитель всегда при себе! Сочетание эргономики и простоты в дизайне позволит использовать девайс одной рукой. Данная модель обладает высокой скоростью чтения и передачи данных.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3.2 Gen 1 - стоимость товара 2380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...