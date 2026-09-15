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Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2

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Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2 - фото 1
Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.2
  • Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2 - фото 1
  • Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 542864
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2

Флеш-накопители Netac UM1 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Цвет
серебряный
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
32
Интерфейс
USB 3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопители Netac UM1 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM1 32Gb (NT03UM1N-032G-32PN) USB3.2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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