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Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY

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Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - фото 1
Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - фото 2
Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - фото 1
  • Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - фото 2
  • Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
670 руб.  850 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY
670 руб. -21%
850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
26

Описание товара Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY

USB-разъем, упрятываемый в компактный корпус, полностью защищен, так что колпачок накопителю не нужен. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад - скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.

Отзывы о товаре Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
USB-разъем, упрятываемый в компактный корпус, полностью защищен, так что колпачок накопителю не нужен. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад - скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64GB ADATA UV220, USB 2.0, белый/серый AUV220-64G-RWHGY - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 670 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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