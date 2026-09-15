Top.Mail.Ru
Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - фото 1
Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - фото 2
Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - фото 1
  • Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - фото 2
  • Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
690 руб.  830 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 519082
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK
690 руб. -17%
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK

Новая модель C906 семейства USB флэш-накопителей ADATA серии Classic сохраняет классический внешний вид своих предшественников. Модель C906 улавливает сущность современного дизайна и представляет абсолютный стиль минимализма с отпечатком городского очарования, что делает ее не только практичным устройством хранения, но и модным аксессуаром, раскрывающим вашу индивидуальность.

Отзывы о товаре Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Флешки
Описание
Новая модель C906 семейства USB флэш-накопителей ADATA серии Classic сохраняет классический внешний вид своих предшественников. Модель C906 улавливает сущность современного дизайна и представляет абсолютный стиль минимализма с отпечатком городского очарования, что делает ее не только практичным устройством хранения, но и модным аксессуаром, раскрывающим вашу индивидуальность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64GB A-DATA Classic C906, USB 2.0, Черный AC906-64G-RBK - купить по цене 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...