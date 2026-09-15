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Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN

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Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 1
Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 2
Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 3
Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 1
  • Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 2
  • Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 3
  • Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN

USB Flash 64 ГБ Netac U278 [NT03U278N-064G-20PN] – универсальное решение для работы с файлами. Надежная монолитная конструкция и прочный металлический корпус позволяют легко использовать накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии, а его емкость и скорость работы обеспечат комфортный уровень производительности для большинства повседневных рабочих задач.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
компактный корпус, функциональное кольцо для крепления
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
USB Flash 64 ГБ Netac U278 [NT03U278N-064G-20PN] – универсальное решение для работы с файлами. Надежная монолитная конструкция и прочный металлический корпус позволяют легко использовать накопитель не только дома или в офисе, но и в путешествии, а его емкость и скорость работы обеспечат комфортный уровень производительности для большинства повседневных рабочих задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb Netac U278 USB 2.0 NT03U278N-064G-20PN - этот товар вы можете купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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