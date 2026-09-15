Флешка A-Data UV210 64Gb (AUV210-64G-RGD) USB2.0 золотистый
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%730 руб. 950 руб.
В наличии
Код товара: 569337
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
730 руб. -23%
950 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
16
Описание товара Флешка A-Data UV210 64Gb (AUV210-64G-RGD) USB2.0 золотистый
Стильный USB флэш-накопитель UV210, выпускаемый в безупречно изготовленном цельном корпусе из цинкового сплава с металлизированным покрытием, гарантирует долговечность и простоту использования. Благодаря точной подгонке деталей, бесколпачковой конструкции и наличию большого отверстия для шнурка, накопитель UV210 является очень удобным в использовании, элегантным профессиональным изделием. Эстетичный дизайн, компактность и удобство в переноске делают этот USB-накопитель модной и стильной принадлежностью вашей повседневной жизни!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Стильный USB флэш-накопитель UV210, выпускаемый в безупречно изготовленном цельном корпусе из цинкового сплава с металлизированным покрытием, гарантирует долговечность и простоту использования. Благодаря точной подгонке деталей, бесколпачковой конструкции и наличию большого отверстия для шнурка, накопитель UV210 является очень удобным в использовании, элегантным профессиональным изделием. Эстетичный дизайн, компактность и удобство в переноске делают этот USB-накопитель модной и стильной принадлежностью вашей повседневной жизни!
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка A-Data UV210 64Gb (AUV210-64G-RGD) USB2.0 золотистый - стоимость товара 730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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