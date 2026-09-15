Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 569344
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Загружаем...
2 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
яркий дизайн
Цвет
черный, зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia благодаря объему 256 ГБ позволяет надежно хранить достаточно большой массив информации и быстро обмениваться данными при необходимости. Используемый в устройстве интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 гарантирует быстродействие и широкую совместимость с ПК, телевизорами и другими устройствами с соответствующим портом. Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в корпусе весом 11 г из прочного пластика, а также характеризуется наличием защитного колпачка и специального крепления для фиксации на брелке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
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Бренд
Тип товара
Флешки
Особенности
яркий дизайн
Цвет
черный, зеленый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/ USB 3.0)
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Память USB Flash Kingston DataTraveler Exodia благодаря объему 256 ГБ позволяет надежно хранить достаточно большой массив информации и быстро обмениваться данными при необходимости. Используемый в устройстве интерфейсный разъем USB версии 3.2 Gen 1 гарантирует быстродействие и широкую совместимость с ПК, телевизорами и другими устройствами с соответствующим портом. Flash Kingston DataTraveler Exodia выполнен в корпусе весом 11 г из прочного пластика, а также характеризуется наличием защитного колпачка и специального крепления для фиксации на брелке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 черный/зеленый - данный товар вы можете купить по цене 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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