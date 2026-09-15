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Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0

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Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - фото 1
Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - фото 2
Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
45
  • Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - фото 1
  • Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - фото 2
  • Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 17 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549121
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0
840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
45
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0

Память USB Flash 64 ГБ Netac U505 [NT03U505N-064G-30BK] с черным корпусом из пластика оптимальна для того, чтобы длительно хранить значительное количество документов, программ, мультимедийных файлов, а также с удобством переносить их между компьютерами. Эта модель с объемом 64 ГБ снабжается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Для защиты от загрязнений и механических повреждений коннектор получает поворотный колпачок. Флеш-накопитель Netac U505 [NT03U505N-064G-30BK] для эксплуатации с ПК или ноутбуком получает интерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), поэтому он демонстрирует высокие скорости считывания и записи данных. Если вам необходима флешка для повседневного офисного и домашнего применения, эта модель станет удачным решением.

Отзывы о товаре Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
45
Описание
Память USB Flash 64 ГБ Netac U505 [NT03U505N-064G-30BK] с черным корпусом из пластика оптимальна для того, чтобы длительно хранить значительное количество документов, программ, мультимедийных файлов, а также с удобством переносить их между компьютерами. Эта модель с объемом 64 ГБ снабжается внешним коннектором USB Type-A для присоединения к компьютерному порту. Для защиты от загрязнений и механических повреждений коннектор получает поворотный колпачок. Флеш-накопитель Netac U505 [NT03U505N-064G-30BK] для эксплуатации с ПК или ноутбуком получает интерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), поэтому он демонстрирует высокие скорости считывания и записи данных. Если вам необходима флешка для повседневного офисного и домашнего применения, эта модель станет удачным решением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флеша Netac U505 64Gb (NT03U505N-064G-30BK) USB3.0 - стоимость товара 840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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