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Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5

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Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото 2
Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото 2
  • Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 15 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5

Эта флешка обладает емкостью 64 ГБ, интерфейсом USB 2.0 и типом памяти NAND. Она имеет металлический корпус и является водонепроницаемой и влагозащищенной, что делает ее идеальной для использования в экстремальных условиях. Скорость чтения составляет до 20 МБ/с, а скорость записи - до 5-10 МБ/с. Флешку можно использовать для хранения и переноса данных на различные устройства, оснащенные разъемом USB.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Эта флешка обладает емкостью 64 ГБ, интерфейсом USB 2.0 и типом памяти NAND. Она имеет металлический корпус и является водонепроницаемой и влагозащищенной, что делает ее идеальной для использования в экстремальных условиях. Скорость чтения составляет до 20 МБ/с, а скорость записи - до 5-10 МБ/с. Флешку можно использовать для хранения и переноса данных на различные устройства, оснащенные разъемом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy MC5 Kitty USB Pink SB064GBMC5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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