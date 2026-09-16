Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK)
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Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 723403
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900 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK)
Флешка Netac на 64 Гб — удобное решение для хранения и быстрого переноса ваших файлов. Благодаря современному интерфейсу USB Type A и поддержке стандарта USB 3.2 Gen 1, она обеспечивает высокую скорость передачи данных. Прочный корпус из пластика и металла сочетает лёгкость с надёжностью. Такой объём памяти прекрасно подойдёт для документов, фотографий, музыки и даже крупных проектов — всё необходимое всегда под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Флешка Netac на 64 Гб — удобное решение для хранения и быстрого переноса ваших файлов. Благодаря современному интерфейсу USB Type A и поддержке стандарта USB 3.2 Gen 1, она обеспечивает высокую скорость передачи данных. Прочный корпус из пластика и металла сочетает лёгкость с надёжностью. Такой объём памяти прекрасно подойдёт для документов, фотографий, музыки и даже крупных проектов — всё необходимое всегда под рукой.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 64 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac U351 64GB USB3.2 (NT03U351N-064G-32BK) - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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