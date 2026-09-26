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Флешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зеленый

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Флешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257101
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зеленый

Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зеленый




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 64Gb Helios 101 SP064GBUF2101V1N USB2.0 зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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