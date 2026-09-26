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Флешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-30PN) USB 3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-30PN) USB 3.0

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Флешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-30PN) USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426350
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Флешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-30PN) USB 3.0

Накопитель USB 3.0 32Гб Netac U352 (NT03U352N-32G-30PN), незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U352 (NT03U352N-32G-30PN) обладает объемом в 32 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл делают U352 (NT03U352N-32G-30PN) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.

Отзывы о товаре Флешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-30PN) USB 3.0




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флеш-накопитель
Описание
Накопитель USB 3.0 32Гб Netac U352 (NT03U352N-32G-30PN), незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U352 (NT03U352N-32G-30PN) обладает объемом в 32 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. Стандартный механизм разъема накопителя и материал корпуса – металл делают U352 (NT03U352N-32G-30PN) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-30PN) USB 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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