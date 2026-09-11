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Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)

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Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 1
Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 2
Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 3
Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 4
Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 5
Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 1
  • Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 2
  • Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 3
  • Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 4
  • Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 5
  • Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
540 руб.  600 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496177
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)
540 руб. -10%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)

Флешка Netac U352 стильно выглядит и читает и записывает данные с высокой скоростью. Вы можете хранить на ней множество файлов различных форматов и использовать её, чтобы воспроизводить с неё фотографии, музыку, видеоролики и фильмы Прочный и практичный корпус сделан из пластика и металла. Он хорошо выдерживает внешние воздействия, поэтому с информацией в памяти накопителя ничего не случится при ударах и падениях с небольшой высоты. Коннектор прикрыт защитным колпачком, не позволяющим ему случайно погнуться. Благодаря размерам 0,8 х 2 х 6,7 см и весу 18 г гаджет станет вашим постоянным спутником. Он не занимает много места, а для ношения на кольце для ключей есть специальное отверстие.

Отзывы о товаре Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Описание
Флешка Netac U352 стильно выглядит и читает и записывает данные с высокой скоростью. Вы можете хранить на ней множество файлов различных форматов и использовать её, чтобы воспроизводить с неё фотографии, музыку, видеоролики и фильмы Прочный и практичный корпус сделан из пластика и металла. Он хорошо выдерживает внешние воздействия, поэтому с информацией в памяти накопителя ничего не случится при ударах и падениях с небольшой высоты. Коннектор прикрыт защитным колпачком, не позволяющим ему случайно погнуться. Благодаря размерам 0,8 х 2 х 6,7 см и весу 18 г гаджет станет вашим постоянным спутником. Он не занимает много места, а для ношения на кольце для ключей есть специальное отверстие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U352 8Gb (NT03U352N-008G-20PN) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 540 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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