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Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 32GB Quartz series Violet (SB32GBQZ-V)

Артикул: 229344
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 32GB Quartz series Violet (SB32GBQZ-V) - фото 1
  • Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 32GB Quartz series Violet (SB32GBQZ-V) - фото 2
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 32GB Quartz series Violet (SB32GBQZ-V) - фото 1
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 32GB Quartz series Violet (SB32GBQZ-V) - фото 2
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229344
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSmartBuy
Тип товараUSB-флеш-накопитель
ReadyBoostнет
Аппаратное шифрование данныхнет
Водонепроницаемый корпуснет
Выдвижной разъемнет
Датчик считывания отпечатка пальцанет
Защита от перезаписинет
Защита паролемнет
ИнтерфейсUSB 2.0
Материал корпусапластик
Объем памяти, Гб32
Размеры (ШxДxТ)23x60x11 мм
Резервное копирование данныхнет
Сжатие данныхнет
Цветфиолетовый
Smartbuy Quartz — один из самых стильных флеш-накопителей в линейке Smartbuy. Отличное сочетание элегантности, стиля и практичности. Представлен в классическом черном цвете с серебристой полоской.


Теги товара: 32 Гб.


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Самовывоз невозможен
Флэшка Smartbuy USB 2.0 Flash Drive 32GB Quartz series Violet (SB32GBQZ-V) - по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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