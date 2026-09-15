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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB)

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Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото 1
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото 2
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото 1
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото 2
  • Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
750 руб.  950 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB)
750 руб. -21%
950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
разъемы - USB Type-A
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB)

Флеш-диск Kingston DataTraveler Exodia M объемом 64 Гб оснащен подвижным колпачком с кольцом для хранения вместе с ключами. Производительность USB 3.2 обеспечивает быстрый и простой доступ к ПК и ноутбукам. Габариты модели составляют всего 6,7 х 2,2 х 1,2 см при весе в 10 грамм. Скорость чтения — 70 Мб/сек.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Особенности
разъемы - USB Type-A
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-диск Kingston DataTraveler Exodia M объемом 64 Гб оснащен подвижным колпачком с кольцом для хранения вместе с ключами. Производительность USB 3.2 обеспечивает быстрый и простой доступ к ПК и ноутбукам. Габариты модели составляют всего 6,7 х 2,2 х 1,2 см при весе в 10 грамм. Скорость чтения — 70 Мб/сек.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston DataTraveler Exodia M 64GB (DTXM/64GB) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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