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Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart

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Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 1
Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 2
Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 3
Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 1
  • Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 2
  • Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 3
  • Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
740 руб.  1 070 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart
740 руб. -31%
1 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart

Smartbuy серии Wild - сувенирный флеш-накопитель в ярком дизайне. Он послужит как модным аксессуаром, так и полезным помощником на работе и дома. Удобная петля для подвешивания позволит прикрепить флешку к брелоку для ключей, чтобы она не потерялась.

Отзывы о товаре Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Smartbuy серии Wild - сувенирный флеш-накопитель в ярком дизайне. Он послужит как модным аксессуаром, так и полезным помощником на работе и дома. Удобная петля для подвешивания позволит прикрепить флешку к брелоку для ключей, чтобы она не потерялась.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка 64Gb SmartBuy Wild Series USB Heart SB64GBHeart - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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