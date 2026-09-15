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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая

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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - фото 1
Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - фото 2
Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
  • Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - фото 1
  • Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - фото 2
  • Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 510771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая
690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая

Флеш-накопитель объемом 32 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Развернуть
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель объемом 32 ГБ предназначен для записи, чтения и хранения данных. Используется совместно с цифровыми устройствами, поддерживающими работу с флеш-накопителями.


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-30WH) белая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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