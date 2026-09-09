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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный

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Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 1
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 2
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 3
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 4
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 1
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 2
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 3
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 4
  • Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257100
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный
720 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный

Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Резервное копирование данных
да
Сжатие данных
нет
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
да
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Флешку на 64 ГБ оптимально использовать для копирования и хранения файлов, папок с документами, фото и видео.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 64Gb Ultima U03 SP064GBUF2U03V1K USB2.0 черный - по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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