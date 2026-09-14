Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 485256
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
620 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Linux, Mac OS, Windows
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая
Накопитель USB 3.0 16Гб Netac U278 (NT03U278N-016G-30PN), металлик незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U278 (NT03U278N-016G-30PN) обладает объемом в 16 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, в металлическом корпусе
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитФлешка Netac U185 32Gb (NT03U185N-032G-20WH) USB2.0
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитФлешка Netac U505 16Gb (NT03U505N-016G-30BK), USB3.0
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитФлешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20BL), USB2.0, голубая
-
В наличииЦена 600 руб. 620 руб.150 руб. в СплитФлешка Netac U351 32Gb (NT03U351N-032G-20BK) USB 2.0
-
В наличииЦена 600 руб. 770 руб.150 руб. в СплитФлешка A-Data UV240 32Gb (AUV240-32G-RWH) USB2 White
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитФлешка Netac U505 32Gb (NT03U505N-032G-20BK) USB2.0
-
В наличииЦена 610 руб. 690 руб.153 руб. в СплитФлешка Netac U352 32Gb (NT03U352N-032G-20PN) USB 2.0
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U182 Red 16Gb (NT03U182N-016G-30RE) USB3.0 чёрно-кр...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 16Gb (NT03U182N-016G-30BL) USB3.0 бело-си...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac UM1 16Gb (NT03UM1N-016G-32PN) USB3.2
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитФлешка Netac U352 16GB USB3.2 (NT03U352N-016G-32PN)
-
В наличииЦена 630 руб. 790 руб.158 руб. в СплитФлешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1B USB3.0 blu...
Бренд
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Linux, Mac OS, Windows
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Накопитель USB 3.0 16Гб Netac U278 (NT03U278N-016G-30PN), металлик незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U278 (NT03U278N-016G-30PN) обладает объемом в 16 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 16 Гб, USB 3.0, в металлическом корпусе
Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая - стоимость товара 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая