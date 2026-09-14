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Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая

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Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопители данных
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 21 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая
620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Linux, Mac OS, Windows
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая

Накопитель USB 3.0 16Гб Netac U278 (NT03U278N-016G-30PN), металлик незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U278 (NT03U278N-016G-30PN) обладает объемом в 16 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.

Отзывы о товаре Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопители данных
Особенности
Совместимость: Linux, Mac OS, Windows
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
16
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB 3.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
да
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель USB 3.0 16Гб Netac U278 (NT03U278N-016G-30PN), металлик незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. U278 (NT03U278N-016G-30PN) обладает объемом в 16 Гб и интерфейсом подключения USB 3.0. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U278 16Gb (NT03U278N-016G-30PN) USB3.0 металлическая матовая - стоимость товара 620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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