Top.Mail.Ru
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 1
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 2
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 3
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 1
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 2
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 3
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
380 руб.  650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501802
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or)

Флеш-диск Smartbuy серии Glossy предназначен для хранения и переноса информации. Компактный и лёгкий аксессуар несложно носить с собой, чтобы иметь под рукой всё нужное: от рабочих документов до любимой музыки и фильмов.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-диск Smartbuy серии Glossy предназначен для хранения и переноса информации. Компактный и лёгкий аксессуар несложно носить с собой, чтобы иметь под рукой всё нужное: от рабочих документов до любимой музыки и фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy 8Gb Glossy Orange (SB8GBGS-Or) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...