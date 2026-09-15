Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 499343
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
440 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0
Netac U278 обладает интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи. Представленная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава, что обеспечивает повышенную износостойкость. Объем данного накопителя 8 Гб.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
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Бренд
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
серый металлик
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Развернуть
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Netac U278 обладает интерфейсом USB 2.0, что обеспечивает высокие показатели скорости чтения и записи. Представленная модель выполнена из высококачественного цинкового сплава, что обеспечивает повышенную износостойкость. Объем данного накопителя 8 Гб.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: в металлическом корпусе
Флешка Netac U278 8Gb (NT03U278N-008G-20PN) USB2.0 - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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