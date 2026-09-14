Top.Mail.Ru
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 1
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 2
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 3
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 1
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 2
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 3
  • Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 496171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)
500 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Защита паролем
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
22

Описание товара Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)

Флеш-накопители Netac U185 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.



Теги товара: 16 Гб

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Защита паролем
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопители Netac U185 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.


Теги товара: 16 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 16Gb (NT03U185N-016G-20WH) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...