Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 653132
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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490 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
12
Описание товара Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U116 обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U116 привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U116 обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U116 привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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