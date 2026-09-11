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Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая

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Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 1
Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 2
Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 3
Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 4
Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 1
  • Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 2
  • Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 3
  • Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 4
  • Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653132
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая

USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U116 обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U116 привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.

Отзывы о товаре Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Описание
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac U116 обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac U116 привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U116 8Gb (NT03U116N-008G-20WH), USB2.0, миниатюрная пластиковая белая - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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