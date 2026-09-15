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Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG)

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Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - фото 1
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - фото 2
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - фото 1
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - фото 2
  • Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
510 руб.  830 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501810
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG)
510 руб. -39%
830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
8

Описание товара Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG)

Флеш-диск Smartbuy серии Glossy предназначен для хранения и переноса информации. Компактный и лёгкий аксессуар несложно носить с собой, чтобы иметь под рукой всё нужное: от рабочих документов до любимой музыки и фильмов.

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Флешки
Описание
Флеш-диск Smartbuy серии Glossy предназначен для хранения и переноса информации. Компактный и лёгкий аксессуар несложно носить с собой, чтобы иметь под рукой всё нужное: от рабочих документов до любимой музыки и фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy 8Gb Glossy (SB8GBGS-DG) - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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