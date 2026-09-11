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Флешка Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact

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Флешка Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB: 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504443
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Особенности
имеет отверстие под ремешок
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB: 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact

Накопитель Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact незаменимый помощник для хранения данных. Лёгкий, стильный и компактный востребована на рынке USB флешек. Флешка обладает хорошим объёмом и внушительной скоростью передачи данных.

Отзывы о товаре Флешка Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Защита паролем
нет
Особенности
имеет отверстие под ремешок
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Объем памяти, Гб
16
Интерфейс
USB: 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact незаменимый помощник для хранения данных. Лёгкий, стильный и компактный востребована на рынке USB флешек. Флешка обладает хорошим объёмом и внушительной скоростью передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UM81 16Gb (NT03UM81N-016G-20BK) Ultra compact - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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