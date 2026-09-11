Top.Mail.Ru
Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)
460 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
12

Описание товара Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)

USB-флешка NETAC весит всего 7 г и отличается компактными размерами. Она поместится в любой сумочке и даже в кармане одежды. На корпусе сть специальное сквозное отверстие. Прикрепив флешку к брелоку или ключам, вы всегда будете иметь ее под рукой.

Отзывы о товаре Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
Особенности
защитный колпачок
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Выдвижной разъем
нет
Страна производитель
Китай
Описание
USB-флешка NETAC весит всего 7 г и отличается компактными размерами. Она поместится в любой сумочке и даже в кармане одежды. На корпусе сть специальное сквозное отверстие. Прикрепив флешку к брелоку или ключам, вы всегда будете иметь ее под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U185 8Gb (NT03U185N-008G-20WH) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 460 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...