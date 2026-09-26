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Флешка SmartBuy Lara 16GB Black (SB16GBLARA-K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка SmartBuy Lara 16GB Black (SB16GBLARA-K)

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Флешка SmartBuy Lara 16GB Black (SB16GBLARA-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
флешка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
480 руб.  810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395695
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
флешка
Размеры в упаковке, см
6х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Флешка SmartBuy Lara 16GB Black (SB16GBLARA-K)

Миниатюрный USB-накопитель SmartBuy LARA идеально подходит для ноутбука и прекрасно поместится даже в самый маленький карман. Накопитель снабжен защитным колпачком, предохраняющим коннектор от повреждений и загрязнений. Необычайно малый вес всего 2 г и предусмотренное отверстие для шнурка позволяют носить флешку как аксессуар

Отзывы о товаре Флешка SmartBuy Lara 16GB Black (SB16GBLARA-K)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
флешка
Описание
Миниатюрный USB-накопитель SmartBuy LARA идеально подходит для ноутбука и прекрасно поместится даже в самый маленький карман. Накопитель снабжен защитным колпачком, предохраняющим коннектор от повреждений и загрязнений. Необычайно малый вес всего 2 г и предусмотренное отверстие для шнурка позволяют носить флешку как аксессуар
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SmartBuy Lara 16GB Black (SB16GBLARA-K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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