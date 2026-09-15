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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая

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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая - фото 1
Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
45
  • Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая - фото 1
  • Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая

Флеш-накопитель USB 2.0 Netac 64 ГБ UA31 ( NT03UA31N-064G-20PK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
110
Скорость записи данных, МБ/с
45
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-накопитель USB 2.0 Netac 64 ГБ UA31 ( NT03UA31N-064G-20PK ) - компактное, портативное и удобное устройство для хранения и передачи цифровой информации, такое как документы, фотографии, видео, музыка и многое другое. Он имеет легко подключаемый интерфейс USB, который позволяет быстро и просто подключить его к компьютеру или другому устройству с поддержкой USB. Флеш-накопители доступны в различных объемах памяти, от нескольких сотен гигабайт до нескольких терабайт, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант для их нужд. Они также могут быть выполнены в различных дизайнах и формах, что делает их не только функциональными, но и стильными аксессуарами.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UA31 64Gb (NT03UA31N-064G-20PK), USB2.0, розовая - купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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