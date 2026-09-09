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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green

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Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото 1
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото 2
Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото 1
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото 2
  • Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
640 руб.  880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229485
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green

Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, Helios 101позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.

Отзывы о товаре Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Алюминиевый корпус защищает накопитель от царапин и отпечатков пальцев. Надежная конструкция обеспечивает долгий срок службы. Дизайн с отверстием в корпусе для удобного ношения устройства с собой, Helios 101позволяет легко и просто закрепить его на сумке, рюкзаке или кольце для ключей, всегда имея необходимые документы под рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Silicon Power 32Gb Helios 101 SP032GBUF2101V1N USB3.0 green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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