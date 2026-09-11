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Флеша Netac UA31 256Gb (NT03UA31N-256G-32PK) USB3.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флеша Netac UA31 256Gb (NT03UA31N-256G-32PK) USB3.2

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Флеша Netac UA31 256Gb (NT03UA31N-256G-32PK) USB3.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549122
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Флеша Netac UA31 256Gb (NT03UA31N-256G-32PK) USB3.2

Флеш-накопители Netac UA31 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.

Отзывы о товаре Флеша Netac UA31 256Gb (NT03UA31N-256G-32PK) USB3.2




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Описание
Флеш-накопители Netac UA31 поддерживают широкий набор различных функций. Храните и передавайте фотографии, музыку, видеозаписи и файлы с помощью флеш-накопителей, которые отличаются легендарной надежностью, характерной для всей продукции компании Netac.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флеша Netac UA31 256Gb (NT03UA31N-256G-32PK) USB3.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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