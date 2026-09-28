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Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1

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Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 1
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 2
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 3
  • Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455396
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1

DataTraveler Kyson — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.

Отзывы о товаре Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
256
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Страна производитель
Китай
Описание
DataTraveler Kyson — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 256Gb DataTraveler Kyson (DTKN/256GB) USB 3.2 Gen 1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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