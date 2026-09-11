Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Black (SB8GBVC-K)
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Характеристики
Описание товара Флешка Smartbuy V-Cut 8Gb Black (SB8GBVC-K)
Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-K] - это компактный накопитель данных, который позволит вам всегда иметь под рукой важные файлы. Представленная модель идеально подходит для хранения различной виртуальной информации за счет использования передовых технологий при ее изготовлении. Оптимальный объем памяти, равный 8 ГБ, позволит вам хранить на этой флешке тысячи изображений, сотни музыкальных файлов и даже несколько фильмов. Интерфейс USB соответствует стандарту 2.0, совместимому с передовым стандартом 3.0. У вас не возникнет никаких проблем с синхронизацией представленной флешки с каким-либо цифровым оборудованием. Память USB Flash Smartbuy V-Cut [SB8GBVC-K] не требует установки на компьютер специализированного софта для корректной работы. Флешка имеет стандартную черную расцветку корпуса. Пластиковый колпачок призван защитить коннектор от физических воздействий. Имеется небольшое отверстие для шнурка. Предусмотрена поддержка стандарта Plug&Play. Допускается эксплуатирование флешки при температурах от 0 до 60 градусов.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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