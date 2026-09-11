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Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая

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Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - фото 1
Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - фото 2
Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - фото 1
  • Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - фото 2
  • Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая

USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UA31 (NT03UA31N-008G-20BL) обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac UA31 (NT03UA31N-008G-20BL) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
8
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
USB накопитель незаменимый помощник хранения Вашей личной информации. Данная модель популярна и востребована на рынке USB флешек. Netac UA31 (NT03UA31N-008G-20BL) обладает объемом в 8 Гб и интерфейсом подключения USB 2.0. USB флеш накопитель имеет свой определенный ряд особенностей. Скорость чтения и записи данных накопителя является одним из лучших результатов в классе. стандартная механизм разъема накопителя и материал корпуса – пластик, делают Netac UA31 (NT03UA31N-008G-20BL) привлекательной и популярной среди покупателей различных возрастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UA31 8Gb (NT03UA31N-008G-20BL), USB2.0, голубая - стоимость товара 420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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