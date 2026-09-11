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Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN)

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Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 1
Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 2
Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 3
Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 4
Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 5
Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
10
  • Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 1
  • Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 2
  • Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 3
  • Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 4
  • Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 5
  • Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496174
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Защита паролем
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
60

Описание товара Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN)

Netac 16GB U326 – миниатюрная флешка с лаконичным и при этом стильным дизайном. Она пригодится для хранения файлов различных типов, а также для их передачи с одного устройства на другое. Накопитель весит 6 г, а размеры его составляет 0,5 х 1,1 х 3,7 см. Он подвешивается на кольцо для ключей или на шнурок, для этого на корпусе есть отверстие. Важные компоненты заключены в металлическую оболочку, которая хорошо выдерживает случайные удары и падения с небольшой высоты. Также этой модели не страшна влага. Вы можете не волноваться за судьбу данных, хранящихся в её памяти.

Отзывы о товаре Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Защита паролем
нет
Цвет
белый
Материал корпуса
металл
Объем памяти, Гб
8
Интерфейс
USB 2.0
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
25
Скорость записи данных, МБ/с
10
Страна производитель
Китай
Описание
Netac 16GB U326 – миниатюрная флешка с лаконичным и при этом стильным дизайном. Она пригодится для хранения файлов различных типов, а также для их передачи с одного устройства на другое. Накопитель весит 6 г, а размеры его составляет 0,5 х 1,1 х 3,7 см. Он подвешивается на кольцо для ключей или на шнурок, для этого на корпусе есть отверстие. Важные компоненты заключены в металлическую оболочку, которая хорошо выдерживает случайные удары и падения с небольшой высоты. Также этой модели не страшна влага. Вы можете не волноваться за судьбу данных, хранящихся в её памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac U326 8Gb (NT03U326N-008G-20PN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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