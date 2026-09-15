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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая

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Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - фото 1
Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - фото 2
Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
  • Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - фото 1
  • Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - фото 2
  • Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая

Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.



Теги товара: 32 Гб

Отзывы о товаре Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Флешки
ReadyBoost
нет
Аппаратное шифрование данных
нет
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
разъём открытый
Резервное копирование данных
нет
Сжатие данных
нет
Цвет
розовый
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
32
Развернуть
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB 2.0
Индикатор передачи данных
нет
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
35
Скорость записи данных, МБ/с
25
Страна производитель
Китай
Описание
Флешка работает с интерфейсом USB 2.0. Накопитель на 32 ГБ предназначен для хранения и переноса данных, легко подключается к ноутбукам, компьютерам и другой технике.


Теги товара: 32 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Netac UA31 32Gb (NT03UA31N-032G-20PK), USB2.0, розовая - стоимость товара 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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