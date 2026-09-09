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Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый

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Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 213073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый
1 650 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый

Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.

Отзывы о товаре Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-диск Transcend Jetflash 730 весит всего 8,5 грамм и поддерживает формат SuperSpeed передачи данных при подключении к порту USB 3.0. Эту модель распознают и компьютеры, и мультимедийные устройства – цифровые плееры, телевизоры, ресивер. Диск упакован в полимерный корпус, швы которого заварены с помощью технологии ультразвуковой сварки. Такая флешка не развалится в руках даже в случае неаккуратного обращения. Обтекаемый корпус Jetflash 730 выглядит очень презентабельно и надёжно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Transcend JetFlash 730 64GB белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1650 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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