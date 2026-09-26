Флешка SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM Flash Drive 64GB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-CTM Flash Drive 64GB
Флеш-накопитель - компактное, но чрезвычайно необходимое в быту приспособление. Перенос данных с рабочего ПК на домашний или наоборот. Резервное копирование данных. Поход в гости c горсткой фильмов или свежими фото, сделанными во время отпуска. Вот лишь малый перечень тех жизненных ситуаций, в ходе которых флеш-накопитель сумеет оказать вам непосильную помощь. Выбирая подобного рода девайс, нужно обращать внимание не только на дизайн и объем, но еще и на фирму-производитель. Ведь, как известно, дешевая продукция малоизвестных брендов может в одночасье сглючить и удалить бесценную информацию, имеющуюся лишь в единичном экземпляре. К счастью, все это не относится к компании SanDisk, продукция которой уже много лет представлена на рынке и за это время успела зарекомендовать себя с наилучшей стороны.
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Теги товара: 64 Гб, большого объема, компактные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, 256 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе
Теги товара: 64 Гб, большого объема, компактные
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