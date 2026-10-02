Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46)
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 292598
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46)
Флешка работает с интерфейсом USB 3.1. Флеш-накопитель на 64 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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Флешка работает с интерфейсом USB 3.1. Флеш-накопитель на 64 ГБ оптимален для хранения многочисленных файлов и папок с данными.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 64Gb (SDCZ74-064G-G46) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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