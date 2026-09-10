Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%690 руб. 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411529
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
16
Описание товара Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue
USB-коннектор скрыт в компактном корпусе и полностью защищен, исключая необходимость использования колпачка для диска. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад — скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB-коннектор скрыт в компактном корпусе и полностью защищен, исключая необходимость использования колпачка для диска. Простым движением пальца вперед коннектор открывается и готов к использованию, а движением назад — скрывается, обеспечивая удобство при хранении и в дороге.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка A-Data 64Gb C008 (AC008-64G-RWE) USB2.0 White/Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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