Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189
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Характеристики
Тип товара
Флешки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654056
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10
Описание товара Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189
USB-накопитель VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE (49189) со сверхскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает передачу и сохранение больших файлов любого типа со скоростью в 10 раз больше, чем у интерфейса USB 2.0*. Корпус накопителя USB V3 оборудован механизмом выдвижения и фиксации для защиты USB-разъема. При использовании накопителя разъем выдвигается и фиксируется в нужном положении, а когда работа с устройством завершена, разъем задвигается в закрытое положение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
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USB-накопитель VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE (49189) со сверхскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает передачу и сохранение больших файлов любого типа со скоростью в 10 раз больше, чем у интерфейса USB 2.0*. Корпус накопителя USB V3 оборудован механизмом выдвижения и фиксации для защиты USB-разъема. При использовании накопителя разъем выдвигается и фиксируется в нужном положении, а когда работа с устройством завершена, разъем задвигается в закрытое положение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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