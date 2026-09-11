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Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189

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Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 1
Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 2
Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 3
Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 4
Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 5
Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 1
  • Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 2
  • Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 3
  • Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 4
  • Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 5
  • Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654056
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Характеристики

Бренд
Verbatim
Тип товара
Флешки
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189

USB-накопитель VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE (49189) со сверхскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает передачу и сохранение больших файлов любого типа со скоростью в 10 раз больше, чем у интерфейса USB 2.0*. Корпус накопителя USB V3 оборудован механизмом выдвижения и фиксации для защиты USB-разъема. При использовании накопителя разъем выдвигается и фиксируется в нужном положении, а когда работа с устройством завершена, разъем задвигается в закрытое положение.

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Характеристики
Бренд
Verbatim
Тип товара
Флешки
Описание
USB-накопитель VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE (49189) со сверхскоростным интерфейсом USB 3.2 Gen 1 обеспечивает передачу и сохранение больших файлов любого типа со скоростью в 10 раз больше, чем у интерфейса USB 2.0*. Корпус накопителя USB V3 оборудован механизмом выдвижения и фиксации для защиты USB-разъема. При использовании накопителя разъем выдвигается и фиксируется в нужном положении, а когда работа с устройством завершена, разъем задвигается в закрытое положение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка VERBATIM 128GB USB 3.2 DRIVE 49189 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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