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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2

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Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото 1
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото 2
Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type C
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото 1
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото 2
  • Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 364483
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type C
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2

Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.



Теги товара: 128 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
128
Водонепроницаемый корпус
нет
Интерфейс
USB Type C
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
200
Скорость записи данных, МБ/с
60
Страна производитель
Китай
Описание
Kingston DataTraveler 70 - это портативный флеш-накопитель USB-C, поддерживающий скорость USB 3.2 Gen 1. Он предназначен для использования с совместимыми устройствами USB-C, такими как ноутбуки, планшеты и телефоны. Накопитель DataTraveler70 выпускается емкостью до 128ГБ, что является достаточным для записи и хранения данных при повседневном использовании. На продукт предоставляется 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.


Теги товара: 128 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Kingston 128Gb DataTraveler 70 (DT70/128GB) USB 3.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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