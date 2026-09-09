Флешка Transcend JetFlash 780 32GB черный/хром
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Характеристики
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 213024
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-флеш-накопитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
20
Описание товара Флешка Transcend JetFlash 780 32GB черный/хром
JetFlash 780 является один из самых быстрых USB накопителей Transcend. Используя скоростной интерфейс USB 3.1 Gen 1, JetFlash 780 показывает непревзойденную производительность в стильном дизайне. В дополнение, высококачественные MLC чипы обеспечивают долговечность и надежность. JetFlash 780 объединяет в себе скорость и классический шахматный дизайн узора, который придется по нраву любителям всего лучшего в жизни.
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JetFlash 780 является один из самых быстрых USB накопителей Transcend. Используя скоростной интерфейс USB 3.1 Gen 1, JetFlash 780 показывает непревзойденную производительность в стильном дизайне. В дополнение, высококачественные MLC чипы обеспечивают долговечность и надежность. JetFlash 780 объединяет в себе скорость и классический шахматный дизайн узора, который придется по нраву любителям всего лучшего в жизни.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка Transcend JetFlash 780 32GB черный/хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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